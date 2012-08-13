《汇市简讯》美元/瑞郎买单挂在0.9750、0.9720和0.9700

宝城期货：沪胶调整行情持续，大连棕榈油期价反抽颈线位

美国总统特朗普向国会申请增加军费支出，激发市场对于橡胶战略物资属性的认同度，提振昨日沪胶期货1705合约迎来反弹行情。然而，期价并未成功守住5日均线和19000元/吨一线，再度回落。近半个月来，1705合约转入振荡下跌模式中，价格反弹高点不断压低。同时，就均线系统来看，短期5日、10日和20日均线均已空头排列，表明沪胶中期调整仍在持续中。从MACD角度而言，绿柱实体长度虽较前几日出现萎缩迹象，但DIFF指标与DEA指标仍处在空头排列中，且位于零值下方运行。预计未来沪胶1705合约反弹后续乏力，下跌态势依旧。