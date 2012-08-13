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市场报道 | 2012年 8月 13日 星期一 15:19 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎买单挂在0.9750、0.9720和0.9700

0702 GMT * 美元/瑞郎卖单在0.9800、0.9820-30和0.9850 * 欧元/瑞郎通常在1.2005-10会出现买盘,在1.2025-30出现卖盘 * 澳元/美元买盘介于1.0530至1.0500,更大规模买单在1.0470 * 澳元/日圆买盘在82.30和82.00-10,卖盘在82.80、83.00,更大规模卖单在83.20-30 * 本地市场人士仍认为应逢低买入澳元.(完) --编译 于春红;审校 王冠中 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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