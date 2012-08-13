《汇市简讯》美元/瑞郎买单挂在0.9750、0.9720和0.9700

0702 GMT
* 美元/瑞郎卖单在0.9800、0.9820-30和0.9850
* 欧元/瑞郎通常在1.2005-10会出现买盘,在1.2025-30出现卖盘
* 澳元/美元买盘介于1.0530至1.0500,更大规模买单在1.0470
* 澳元/日圆买盘在82.30和82.00-10,卖盘在82.80、83.00,更大规模卖单在83.20-30
* 本地市场人士仍认为应逢低买入澳元.(完)
--编译 于春红;审校 王冠中
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=