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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 15:28 BJT

〔韩国汇市〕韩元连续第二日下跌,公债亦下挫

路透首尔8月13日电---韩元KRW=周一在国内交易中连续第二日下跌,受到外国资本流入当地股市下降的拖累,因为投资者对上周的涨势进行获利了结.

韩元/美元KRW=KFTC在境内交易结束时报1,131.1,上周五收报1,130.4.

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