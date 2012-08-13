路透伦敦8月13日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周五市场暂时跌破1.2280中段的支撑(今日目前为止也呈相同的走势).小时图上我们能够看出从1.2427跌至1.2242的五浪形态,因此目前的波动很有可能是这个波浪跌势的消化/修正.因此我们预计从1.2320/40有新一波下行压力.

美元/日圆:自跌破B浪低点(7月18日)之后市场仅是勉强几次短暂升破该水准,这加大了这个突破的空头意义(跌破B浪低点也确认了6月18日峰值将不会再现).8月迄今我们看到市场呈空头旗形,随着周五的下跌,汇价已突破向下,因此市场应会进一步下行.

欧元/瑞典克朗:周五的小幅修正吸引了8.2555关键阻力位前方的卖盘,为新一轮跌势和周期新低开辟道路.自周五傍晚以来非常窄的震荡区间表明,即将迎来更多的下跌,8.1520/50是下一个目标位(9月/1月跌势的161.8%费波纳奇回档技术位).60分钟通道下沿今日在8.16中段附近.

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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