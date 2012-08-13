修正:〔企业并购〕宝盛集团将收购美银美林在美国之外的私人银行业务(更新版)

瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
(更正:将内文第一段美国银行直接提取码更正为"(BAC.N)")
路透苏黎世8月13日电---瑞士宝盛集团BAER.VX周一表示,将收购美国银行(BAC.N)--旗下美林在美国以外的私人银行业务,交易总成本估计为14.7亿瑞郎(15亿美元).由此宝盛集团的资产管理规模将扩大40%.
宝盛称,这笔交易将从完成后的第三整年开始贡献获利.重组、整合与挽留成本合计料为4亿瑞郎左右.宝盛是瑞士第三大上市的私人银行.
宝盛公开宣布了自己的收购意图,这是继2005年从瑞银手中收购Ehinger Armand von Ernst、Ferrier Lullin & Cie、BDL Banco di Lugano和资产管理公司GAM之后,宝盛规模最大的并购案.
此次交易成本也远超宝盛2009年收购荷兰国际集团(ING)ING.AS旗下瑞士私人银行资产时的5.2亿瑞郎.当时支付的价格约为被收购资产规模的2.3%.
宝盛定下目标,从2015年起新增获利最多6%,成本收益率达到65-70%,税前利润率最高可达35个基点.
宝盛一直在努力确保交易后留住美银旗下最有实力的咨询师.一位有关人士上周稍晚曾向路透表示,该集团高层近几周来一直在巴拿马和其它拉美市场中进行"路演",宣传这一并购案的优势.
宝盛料将继续沿用美银原来的薪酬体系,该体系在美国被普遍使用.欧洲财富管理企业通常向咨询师支付基本薪水加奖金.而美国咨询师并不享有基本工资,但所得高于欧洲同业人员,因为他们能得到佣金及各种费用的35-40%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳/石冠兰/于春红
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
最近，铁矿石价格在持续上涨后有所调整。目前，下游旺季来临，叠加供给侧改革深化，钢铁市场景气度回升。随着钢企开工率企稳，补库需求会对铁矿石价格产生较强支撑，预计铁矿石价格强势难改。