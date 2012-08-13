修正:〔企业并购〕宝盛集团将收购美银美林在美国之外的私人银行业务(更新版)

(更正:将内文第一段美国银行直接提取码更正为"(BAC.N)")

路透苏黎世8月13日电---瑞士宝盛集团BAER.VX周一表示,将收购美国银行(BAC.N)--旗下美林在美国以外的私人银行业务,交易总成本估计为14.7亿瑞郎(15亿美元).由此宝盛集团的资产管理规模将扩大40%.

宝盛称,这笔交易将从完成后的第三整年开始贡献获利.重组、整合与挽留成本合计料为4亿瑞郎左右.宝盛是瑞士第三大上市的私人银行.

宝盛公开宣布了自己的收购意图,这是继2005年从瑞银手中收购Ehinger Armand von Ernst、Ferrier Lullin & Cie、BDL Banco di Lugano和资产管理公司GAM之后,宝盛规模最大的并购案.

此次交易成本也远超宝盛2009年收购荷兰国际集团(ING)ING.AS旗下瑞士私人银行资产时的5.2亿瑞郎.当时支付的价格约为被收购资产规模的2.3%.

宝盛定下目标,从2015年起新增获利最多6%,成本收益率达到65-70%,税前利润率最高可达35个基点.

宝盛一直在努力确保交易后留住美银旗下最有实力的咨询师.一位有关人士上周稍晚曾向路透表示,该集团高层近几周来一直在巴拿马和其它拉美市场中进行"路演",宣传这一并购案的优势.

宝盛料将继续沿用美银原来的薪酬体系,该体系在美国被普遍使用.欧洲财富管理企业通常向咨询师支付基本薪水加奖金.而美国咨询师并不享有基本工资,但所得高于欧洲同业人员,因为他们能得到佣金及各种费用的35-40%.(完)