中国对柬埔寨影响力考验东盟团结

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边8月13日电（记者 Prak Chan Thul/Martin Petty）---在柬埔寨首都金边，20几岁的学生们坐在老旧的木课桌边涂鸦，他们的老师高声讲授着外语，声音盖过了外面的摩托车轰鸣声。
和大多数亚洲国家不同，这家私立语言学校和附近的学校讲授的不是英语，而是汉语。
街上红黄相间的建筑物上写着金色的中文广告，广告内容为汉语速成班。
“以前人们到这里来学英语，现在学的是汉语。学生们都希望成为导游、中文翻译或是在银行和饭店工作，”明华中文学校（Ming Fa Chinese School）教师兼经理Gua Fa说道。
这是中国对柬埔寨影响力日益增强的又一写照。中国对贫穷的老挝和缅甸影响也不小。
越南和菲律宾等东盟成员国在南中国海与中国存在领土争端。
“中国的贷款和基础设施项目令当地受益，但也引发越来越多的不满，”美国战略与国际研究中心高级研究员Bonnie Glaser认为。
“有人亦担忧过度依赖中国以及担心经济压力的脆弱性增加。”
柬华理事总会的数据显示，约4万柬埔寨人报名学习中文。
“中文比英语更有用。中文人才需求很大，中国与柬埔寨关系很好，更多中国人会来此做生意，”另外一家私立学校的学生Heng Guechly表示。
官方数据显示，去年中国对柬埔寨的投资为19亿美元，为东盟国家投资总额的逾两倍，是美国投资额的10倍多。
在金边到处可以看到中国的起重机和建筑项目，两国国旗在建筑工地上一同飘扬。柬埔寨工人对不熟悉的中式食物发牢骚，工头用中文向其大喊。
官方数据显示，今年上半年，共有151,887名中国游客进入柬埔寨，较上年同期增加33%。该国旅游业希望到2020年时每年可吸引100万名中国游客。
中国企业在柬埔寨成立农业企业。柬埔寨330家服装企业中70%为中资所有。服装是柬埔寨最大的出口创汇和创造就业的行业。
东盟国家中，中国与柬埔寨联系最为紧密，与老挝和缅甸的联系次之，这有助中国阻挠东盟有关决定，因东盟决定需要所有成员国一致通过。
上个月，在金边举行的东盟外长会议未发表联合公报，为45年来首次。菲律宾指责中国指使柬埔寨反对提及南中国海领土争端。
据参加东盟会议的外交官称，老挝和缅甸心照不宣地支持柬埔寨，避免联合公报中出现与中国相关的双边领土争议内容。
东盟内部分歧符合中国利益，也有助于阻止美国介入。
新华社本月称，美国对南海问题表面采取不持立场的态度，但其真实目的是搅乱局势，激化中国与邻国的矛盾，从而为自己牟利。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。