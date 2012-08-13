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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 15:38 BJT

〔新兴汇市〕受经济疑虑打压多数小跌,但对刺激举措的希望限制跌幅

路透新加坡8月13日电---亚洲新兴市场货币周一大多小幅下跌,在对全球经济增长忧虑升温之际交投清淡.与此同时,对全球主要央行将有刺激经济新举的希望,略微限制了这些货币的跌幅.

投资者不愿在重要欧美数据出炉前大举建仓,包括美国7月零售销售和消费者物价指数(CPI),以及欧元区第二季国内生产总值(GDP),该数据料显示欧元区经济萎缩.

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