(重温稿)《中国新债预测》国开行增发"福娃债"利率料近二级水平,需求仍在中长端

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 招标品种: 国开行28-32期固息债第三次增发(1/3/5/7/10年)
* 招标金额: 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,10年期不超70亿元
* 招标时间: 1/3/5年 周二(14日)9:30-10:30
7/10年 周二(14日)9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 2.95%-3.06%、3.43%-3.49%、3.8%-3.89%、3.98%-4.05%、4.08%-4.15%
* 预测均值: 3.02%、3.46%、3.84%、4.01%、4.11%
路透上海8月13日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将再次对今年28-32期固息债(市场戏称为"福娃债")进行增发.路透调查显示,7月经济数据整体仍偏弱,宽松政策再次出台的预期升温,但在政策未兑现前,机构依旧保持观望心态,预计该次增发结果将接近二级市场水平.
市场人士并认为,因资金价格仍持坚,明日一年品种中标利率或不低,不过中长期品种需求可能依旧较为稳定,中标收益率应不会有太大波动.
上海一银行交易员指出,"(政策放松)预期还是有的,不过政策一直不出来,市场也就这么僵着,估计(中标)结果和二级差不多吧."
二级市场上,剩余期限约0.904年的国开行固息债120228CN120228=CFXS最新加权成交收益率在3.0176%;剩余期限2.90年的120229券CN120229=CFXS最新加权成交收益率在3.4749%;剩余期限4.91年的120230券CN120230=CFXS最新加权成交收益率在3.8340%.
中国人民银行上周公布,7月新增人民币贷款5,401亿元人民币,创10个月来新低.此外海关发布的数据显示,7月出口同比增长1.0%,创下今年1月来最低位;进口同比增4.7%,进出口均远低于预期.[ID:nSB1719908]
银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘下行,其余品种则窄幅震荡.交易员表示,市场间隔夜资金需求偏旺,但受开盘价牵引,利率依然出现下跌.[CN/CN]
上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第三次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,
10年不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 8月14日9:30-10:30(一/三/五年期)
8月14日9:30-11:10(七/10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)
七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月20日
起息日 7月9日
分销期 8月15日-20日
上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。