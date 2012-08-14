(重温稿)《中国新债预测》国开行增发"福娃债"利率料近二级水平,需求仍在中长端

* 招标品种: 国开行28-32期固息债第三次增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,10年期不超70亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(14日)9:30-10:30

7/10年 周二(14日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.95%-3.06%、3.43%-3.49%、3.8%-3.89%、3.98%-4.05%、4.08%-4.15%

* 预测均值: 3.02%、3.46%、3.84%、4.01%、4.11%

路透上海8月13日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将再次对今年28-32期固息债(市场戏称为"福娃债")进行增发.路透调查显示,7月经济数据整体仍偏弱,宽松政策再次出台的预期升温,但在政策未兑现前,机构依旧保持观望心态,预计该次增发结果将接近二级市场水平.

市场人士并认为,因资金价格仍持坚,明日一年品种中标利率或不低,不过中长期品种需求可能依旧较为稳定,中标收益率应不会有太大波动.

上海一银行交易员指出,"(政策放松)预期还是有的,不过政策一直不出来,市场也就这么僵着,估计(中标)结果和二级差不多吧."

二级市场上,剩余期限约0.904年的国开行固息债120228CN120228=CFXS最新加权成交收益率在3.0176%;剩余期限2.90年的120229券CN120229=CFXS最新加权成交收益率在3.4749%;剩余期限4.91年的120230券CN120230=CFXS最新加权成交收益率在3.8340%.

中国人民银行上周公布,7月新增人民币贷款5,401亿元人民币,创10个月来新低.此外海关发布的数据显示,7月出口同比增长1.0%,创下今年1月来最低位;进口同比增4.7%,进出口均远低于预期.[ID:nSB1719908]

银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘下行,其余品种则窄幅震荡.交易员表示,市场间隔夜资金需求偏旺,但受开盘价牵引,利率依然出现下跌.[CN/CN]

上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第三次增发债.具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,

10年不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标时间 8月14日9:30-10:30(一/三/五年期)

8月14日9:30-11:10(七/10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)

七年期多种价格(美国式)

缴款日 8月20日

起息日 7月9日

分销期 8月15日-20日

上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)