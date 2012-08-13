(重发)〔欧洲汇市〕英镑下跌,投资者为更多疲软经济数据出台预做准备

(重发以补充遗漏段落)
路透伦敦8月13日电---周一英镑走软,与其他较高风险货币走势一致,且英国经济恶化将触发英国央行不日将释出更多流动性的预期,亦令英镑承压.
尽管英国央行下调英国经济预估值,但是总裁金恩的谈话驱散了央行很快将降息的市场揣测,英镑上周因而录得小涨.
看上去,英国央行更可能通过新一轮量化宽松来支持经济.这会利空英镑.
本周将有一系列英国经济数据出炉,分析师称若数据疲软,可能巩固进一步放宽政策的预期.
法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes说道:"英镑面临许多危险的消息.英国通胀、失业和零售销售数据,以及央行会议记录,都将于本周公布."
"做空英镑/美元,在1.5750止损,可能是本周伊始比较诱人的仓位选择."
英镑/美元GBP=D4下跌0.2%,至1.5665美元,近期阻力位料在200日移动均线切入位1.5723.
英镑/欧元EURGBP=D4亦走跌.欧元/英镑小涨0.1%,报0.7838,据称78.30下方有买单,0.7850上方有卖单.
法国巴黎银行在晨报中写道:"鉴于对欧洲央行采取行动降低公债收益率的预期,我们仍对未来数周欧元/英镑上行风险保持警惕."
不过其预计,较长期内欧元兑英镑料将下跌,因英国经济可能好过欧元区.
本周英国央行将公布最近一次政策会议的纪录,或提供更多线索.(完)
--编译 田建华/程琳;审校 沈以文/于春红
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