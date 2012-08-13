〔中国债市〕人民币利率互换转而上涨,宽松政策预期落空令机构失望

路透北京8月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周一转而上涨.市场人士表示,上周公布的数据显示经济在继续放缓,一度令政策放松预期升温,然周末利好未现,致机构情绪有点失望,IRS也改变了上周后期的下探走势,转而上涨.

"今天IRS市场有一个比较大的调整,周末有一些预期落空."华东地区一银行交易员称,"上周的数据差,(政策放松的)预期强,结果没有,IRS回调."

他并称,当前市场仍在等待政策面的明朗,若无进一步政策推出,IRS或呈现震荡走势;从当前的情势判断,管理层短期内进一步放松的意愿不强,或要等到9月初数据公布前后时点再定夺.

上海一外资银行交易员亦表示,当前央行推出更宽松政策的可能性在变小,IRS仍有小幅向上调整空间,短期内或区间震荡;当前关注周内公开市场逆回购操作情况,若其能继续推出,将为市场提供一定的支撑.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天及91天. [CN/MMTCN]

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.上周五公布的中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.而实体经济有效需求不足,亦拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工 业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.[ID:nSB1719908]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.8640/2.9540 2.7225/2.8200 2.7350/2.8275 2.8025/2.8975 2.8180/3.1180

周五 2.8380/2.9580 2.6550/2.7525 2.6900/2.7875 2.7500/2.8500 2.7750/3.0375

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变动 +0.0260/-0.0040 +0.0675/+0.0675 +0.0450/+0.0400 +0.0525/+0.0475 +0.0430/+0.0805

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)