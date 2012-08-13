〔金属期市〕期铜续跌,但寄望政府出台更多刺激举措令跌幅有限

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海8月13日电---期铜价格周一连续第四个交易日下滑,受全球经济前景忧虑拖累,但跌幅有限,因寄望上周令人失望的全球经济数据会促使政府出台更多刺激举措.
伦敦金属交易所(LME)期铜交易量稀薄,表明许多投资者关闭仓位谨慎行事,并可能保持在场边观望,从本周经济数据中寻找新的交易线索,其中包括美国零售销售和消费者物价指数(CPI),以及欧元区国内生产总值(GDP).
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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