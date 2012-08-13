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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 16:21 BJT

〔金属期市〕期铜续跌,但寄望政府出台更多刺激举措令跌幅有限

路透上海8月13日电---期铜价格周一连续第四个交易日下滑,受全球经济前景忧虑拖累,但跌幅有限,因寄望上周令人失望的全球经济数据会促使政府出台更多刺激举措.

伦敦金属交易所(LME)期铜交易量稀薄,表明许多投资者关闭仓位谨慎行事,并可能保持在场边观望,从本周经济数据中寻找新的交易线索,其中包括美国零售销售和消费者物价指数(CPI),以及欧元区国内生产总值(GDP).

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