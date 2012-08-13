〔菲律宾个股〕San Miguel上半年净利增长31%,从经济增长中获益

路透马尼拉8月13日电---菲律宾综合性企业San

Miguel(SMC.PS)周一公布,上半年净利增长31%,受能源业务利润和新并购业务的推动.

San Miguel是菲律宾占据市场支配地位的食品和饮料企业,并且也是该国业务最为多元化的一家企业.该公司在声明中称,1-6月净利141亿披索(3.36亿美元),营收增长25%至3,300亿披索.

据汤森路透I/B/E/S,分析师预计该公司今年净利增长65%至193亿披索,其中近期的并购料有利于其提升净利.

过去四年来,San Miguel已在能源、基础设施、电信、银行、矿业和航空领域进行了一系列收购,总金额逾50亿美元.

该集团营收相当于菲律宾国内生产总值(GDP)的约5%.今年第一季菲律宾GDP较上年同期成长6.4%.菲律宾总统阿基诺(Benigno Aquino)7月在接受路透采访时表示,第二季该国GDP增速或更快些.

San Miguel股价周一下跌0.8%,相比之下菲律宾股市整体上涨0.2%.今年以来该股下跌约4%,表现不及大盘20%的涨幅.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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