〔菲律宾个股〕San Miguel上半年净利增长31%,从经济增长中获益

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透马尼拉8月13日电---菲律宾综合性企业San
Miguel(SMC.PS)周一公布,上半年净利增长31%,受能源业务利润和新并购业务的推动.
San Miguel是菲律宾占据市场支配地位的食品和饮料企业,并且也是该国业务最为多元化的一家企业.该公司在声明中称,1-6月净利141亿披索(3.36亿美元),营收增长25%至3,300亿披索.
据汤森路透I/B/E/S,分析师预计该公司今年净利增长65%至193亿披索,其中近期的并购料有利于其提升净利.
过去四年来,San Miguel已在能源、基础设施、电信、银行、矿业和航空领域进行了一系列收购,总金额逾50亿美元.
该集团营收相当于菲律宾国内生产总值(GDP)的约5%.今年第一季菲律宾GDP较上年同期成长6.4%.菲律宾总统阿基诺(Benigno Aquino)7月在接受路透采访时表示,第二季该国GDP增速或更快些.
San Miguel股价周一下跌0.8%,相比之下菲律宾股市整体上涨0.2%.今年以来该股下跌约4%,表现不及大盘20%的涨幅.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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