《汇市简讯》澳元/美元1.0530处的买单受到威胁,市场考量澳洲央行政策

0803GMT * 传言1.0530处有买单,受到关注.美元受益于"避险操作",标普500股指期货下跌4.5点 * 在升向周五高位1.0578的过程中,1.0530上方的买入停止单被触发 * 在1.0500处有更多停止单被触发(1.0497是周五低位);1.0543-1.0571为亚洲市场交投区间 * 澳洲金融评论报的David Bassanese:澳洲央行不太可能会对澳元高汇率采取行动 * 澳洲金融评论报的Glenn Mumford:澳洲央行降息要好于外汇干预.(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=