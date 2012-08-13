〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至近三年最低位,受需求忧虑拖累

路透新加坡8月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一跌至近三年最低位,因为市场担忧需求放缓及欧洲的债务危机,同时中国股市下跌亦推动上海期胶跌至合约低位.

交投最为活跃的TOCOM 1月期胶JRUc6结算价下跌5.0日圆,至每公斤213.9日圆,为2009年10月以来的最低位,日高为219.3日圆.