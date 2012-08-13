〔路透基点〕中国九江甬九置业发展1.6亿元人民币贷款案签约--RLPC

路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,九江甬九置业发展有限公司的1.6亿元人民币(约合2,500万美元)三年期定期贷款案已在8月初签约.

中国银行江西分行为是次贷款的牵头行,承贷68.75%.九江银行以参与行的头衔承贷剩余部分.

是次贷款利率为中国人民银行基准利率的逾130%,且在一年的宽限期后开始偿还.

一名消息人士称,所贷资金将用于在江西省九江市建造一座物流中心.(完)