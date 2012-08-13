〔路透基点〕中国九江甬九置业发展1.6亿元人民币贷款案签约--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,九江甬九置业发展有限公司的1.6亿元人民币(约合2,500万美元)三年期定期贷款案已在8月初签约.
中国银行江西分行为是次贷款的牵头行,承贷68.75%.九江银行以参与行的头衔承贷剩余部分.
是次贷款利率为中国人民银行基准利率的逾130%,且在一年的宽限期后开始偿还.
一名消息人士称,所贷资金将用于在江西省九江市建造一座物流中心.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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