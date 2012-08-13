〔路透基点〕贵联控股国际5亿港元贷款案已签署与完成额度分配

新西兰经济：央行总裁称美国保护主义是最大的不确定性来源
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,卷烟包装与印刷企业--贵联控股国际有限公司的5亿港元(6,450万美元)三年期定期贷款已经签署.
澳新银行、星展银行与民生银行各承贷8,000万港元;彰化商业银行与中华开发工业银行各承贷6,250万港元;中信国际银行、第一商业银行与华南商业银行各承贷4,500万港元.
一如先前的报导,这笔交易获得超额认贷,部分承贷规模后已削减.
在展开联贷前,澳新银行就已满额认贷,星展银行则是作为委托主办行与额度分配行加入.
这笔贷款的平均年限是两年.利率为较香港银行同业拆息港元利率加码375个基点.
以三种价码邀请银行参贷.承贷1亿港元或以上,可担任委托主办行,有150个基点的先付费用,综合收益450个基点;承贷7,500万港元,可担任主要安排行,有135个基点的费用,综合收益为440个基点;承贷5,000万港元,可获得120个基点的费用,综合收益为435个基点.
贵联控股国际在香港上市,是中国最大的卷烟包装企业之一.(完)
--编译 隋芬; 审校 蔡美珍
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/2 英国 标售票息½%、2022年到期的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日