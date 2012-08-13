〔路透基点〕贵联控股国际5亿港元贷款案已签署与完成额度分配

路透香港8月13日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,卷烟包装与印刷企业--贵联控股国际有限公司的5亿港元(6,450万美元)三年期定期贷款已经签署.

澳新银行、星展银行与民生银行各承贷8,000万港元;彰化商业银行与中华开发工业银行各承贷6,250万港元;中信国际银行、第一商业银行与华南商业银行各承贷4,500万港元.

一如先前的报导,这笔交易获得超额认贷,部分承贷规模后已削减.

在展开联贷前,澳新银行就已满额认贷,星展银行则是作为委托主办行与额度分配行加入.

这笔贷款的平均年限是两年.利率为较香港银行同业拆息港元利率加码375个基点.

以三种价码邀请银行参贷.承贷1亿港元或以上,可担任委托主办行,有150个基点的先付费用,综合收益450个基点;承贷7,500万港元,可担任主要安排行,有135个基点的费用,综合收益为440个基点;承贷5,000万港元,可获得120个基点的费用,综合收益为435个基点.

贵联控股国际在香港上市,是中国最大的卷烟包装企业之一.(完)