〔伦敦美债〕公债价格上涨,预计在9月前将维持区间波动

新西兰经济：央行总裁称美国保护主义是最大的不确定性来源
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透伦敦8月13日电---周一美国公债收益率(殖利率)下跌,因亚洲传来令人失望的数据,支撑对避险公债的需求,不过收益率预计区间波动直至9月,届时市场寄望欧洲央行的干预计划将更加清晰.
美国10年期公债US10YT=RR收益率跌2.4个基点至1.63%,美国30年期公债US30YT=RR收益率跌2.6个基点至2.72%.
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/2 英国 标售票息½%、2022年到期的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日