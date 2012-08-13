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债券 | 2012年 8月 13日 星期一 16:58 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上涨,预计在9月前将维持区间波动

路透伦敦8月13日电---周一美国公债收益率(殖利率)下跌,因亚洲传来令人失望的数据,支撑对避险公债的需求,不过收益率预计区间波动直至9月,届时市场寄望欧洲央行的干预计划将更加清晰.

美国10年期公债US10YT=RR收益率跌2.4个基点至1.63%,美国30年期公债US30YT=RR收益率跌2.6个基点至2.72%.

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