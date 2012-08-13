〔中港股市〕港股连跌第二日,沪市收挫1.5%创近一个月最大单日跌幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数下跌0.3%,沪深300指数跌2%
* 港股成交额接近2012年低位
* 中资地产股在政策调控加码恐慌下卖压大增
* 兖州煤业下跌,此前高盛下调其评级
路透香港8月13日电---香港股市周一连续第二日下跌,中国网络巨头腾讯控股领跌,因投资者赶在本周财报季前对上周涨势落袋为安.
内地股市表现逊于其他亚洲股市,录得近一个月来的最大单日跌幅.交易商称午盘跌势加速,因市场对券商成长和盈利能力的担忧加剧.
香港股市的成交额接近2012年低位,恒生指数.HSI下跌0.3%,从上周四所及三个月高位进一步回落.该指数上周累计上涨2.4%,录得近一个月的最佳周度表现.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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