版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 17:17 BJT

〔中港股市〕港股连跌第二日,沪市收挫1.5%创近一个月最大单日跌幅

* 恒生指数下跌0.3%,沪深300指数跌2%

* 港股成交额接近2012年低位

* 中资地产股在政策调控加码恐慌下卖压大增

* 兖州煤业下跌,此前高盛下调其评级

路透香港8月13日电---香港股市周一连续第二日下跌,中国网络巨头腾讯控股领跌,因投资者赶在本周财报季前对上周涨势落袋为安.

内地股市表现逊于其他亚洲股市,录得近一个月来的最大单日跌幅.交易商称午盘跌势加速,因市场对券商成长和盈利能力的担忧加剧.

香港股市的成交额接近2012年低位,恒生指数.HSI下跌0.3%,从上周四所及三个月高位进一步回落.该指数上周累计上涨2.4%,录得近一个月的最佳周度表现.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐