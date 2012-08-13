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货币新闻 | 2012年 8月 13日 星期一 17:24 BJT

〔希腊经济〕第二季未经季节调整的GDP较上年同期萎缩6.2%

路透雅典8月13日电---希腊统计部门ELSTAT周一公布的初值显示,该国第二季未经季节调整的国内生产总值(GDP)较上年同期萎缩6.2%.

希腊第一季GDP为萎缩6.5%.(完)

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