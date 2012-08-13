〔中国债市〕现券收益率持稳,利好预期下中长期债卖盘惜售抑制交投

路透上海8月13日电---中国银行间债市周一现券收益率持稳.7月宏观数据显示经济仍然低迷,令债券投资者重燃政策宽松预期.虽然买盘增加,但中长期债卖盘也较为惜售,令整体成交并不活跃.

交易员表示,7月信贷数据大幅低于市场预期,表明疲弱的经济并未好转,令前期胶着的债市为之一振.并且目前资金面相对稳定,卖盘并不急于抛出债券,反而仅通过出售短债缓慢进行去杠杆操作.

"今天成交的都是短(端)的,主要是中长端卖盘惜售,仅卖出点短的,有意识的去杠杆而已,并非从前的抛售."上海一银行交易员称.

她并表示,今日信用债收益率走势平平.除经过前期下跌后,信用债收益率需经历自身休整外,近期信用债供给量增加也令信用债市承压.随着管理层债市扩容政策频出,未来大量供给或将成为掣肘债市的因素.

中国7月宏观经济数据显示,虽然投资和消费持稳,通胀率也一如预期降到2%下方,但工业产出同比增长9.2%、出口同比增长区区1%以及新增贷款降至10个月新低,却让市场疑虑重燃,呼吁降息和降准"双降"的声音再起.[ID:nSB1719908][ID:nSB1716590]

中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一下行,其余品种则窄幅震荡.交易员表示,市场间隔夜资金需求偏旺,但受开盘价牵引,利率依然出现下跌.[ID:nSB1722308]

剩余期限约9.79年的固息国债120009最新双边报价收益率tCN120009=CFXM为3.3200%/3.2800%,上日尾盘为3.2900%/3.2720%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4466 3.3421

上日 2.6676 3.2955

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7229/2.6600

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4220/2.3590

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0430/2.9640 (完)

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