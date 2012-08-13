〔欧元债市〕德债期货跌回上周交投区间的中部

路透伦敦8月13日电---德债期货FGBLc1周一在清淡市况中下跌,投资者不愿在近期区间外进行交易,因不确定决策者将采取何种措施应对经济前景趋疲及意大利和西班牙借贷成本居高不下的问题.
德债期货最新跌39个跳动点至143.01,在上周交投区间142.17-143.66的中部.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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