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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 17:28 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元上涨,但1.2300上方的卖单可能限制涨势

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* 欧元兑美元上涨,跟随股市表现,Eurostoxx期货触及日高

* 欧元兑澳元上涨,追随欧元兑美元走势,显示有一些欧元空头回补买盘

* 进一步上涨困难,1.2330/50的卖盘可能限制涨势

* 一目均衡云区顶部1.2315/26,以及100小时移动均线1.2335构成近期阻力

* 支撑位在1.2280/86(分别为小时图高点与小时图云区底部)(完)

--编译 田建华; 审校 隋芬

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