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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 17:43 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间     主承销商
            (亿元人民币) 
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*泰州鑫泰集团   10         6         6.85%          AA    8/14-8/20     银河证券
                  (第3至6年每年分别偿还本金的25%)              
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*福建省龙岩市    8         7         7.45%          AA    8/14-8/16     中银国际
城建投           (第3至7年每年分别偿还本金的20%)
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*肥城市城市      9         6         7.10%          AA    8/14-8/20     西南证券
资产经营公司          (第3至6年每年分别偿还本金的25%)
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*天津生态城投   12         7         6.76%          AA+    8/14-8/20    渤海证券
                      (第3至7年每年分别偿还本金的20%)
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衡阳城投        18         7         7.06%          AA     8/13-8/15    财富证券
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泉州路桥         8         6      前四年7.00%       AA     8/7-8/13     兴业证券
建设开发公司       (附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权)
                 8         7      前五年7.03%
                   (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权)
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广州经济开发区  25        10   预设区间6.20-6.70%   AA+    8/14-8/20    国信证券
国有资产投资公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的10%,第7年至第10年每年分别偿还本金的15%)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无 
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 丁淑琴

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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