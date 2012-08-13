〔全球农业〕法国、美国和墨西哥将于8月底针对粮价飙升召开电话会议

路透巴黎8月13日电---法国、美国和20国集团(G20)主席国墨西哥将于8月底召开电话会议,讨论是否需要紧急召开全球会议,应对美国50年来最大旱灾引发的谷物价格飙升局面.

一名法国农业部官员表示,将在此次电话会议上决定是否召集G20快速反应论坛首次会议.这一机制于去年建立,旨在促进决策层官员对国际市场异常状况尽早讨论.

"如果情况需要,最早可能在9月初召开快速反应论坛会议,具体要看情况的迫切性,"这名官员表示.

"目的是讨论形势,避免出现出口禁令这种不利于各方的措施."(完)