〔全球农业〕法国、美国和墨西哥将于8月底针对粮价飙升召开电话会议

瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
路透巴黎8月13日电---法国、美国和20国集团(G20)主席国墨西哥将于8月底召开电话会议,讨论是否需要紧急召开全球会议,应对美国50年来最大旱灾引发的谷物价格飙升局面.
一名法国农业部官员表示,将在此次电话会议上决定是否召集G20快速反应论坛首次会议.这一机制于去年建立,旨在促进决策层官员对国际市场异常状况尽早讨论.
"如果情况需要,最早可能在9月初召开快速反应论坛会议,具体要看情况的迫切性,"这名官员表示.
"目的是讨论形势,避免出现出口禁令这种不利于各方的措施."(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
--沽空机构Emerson Analytics狙击中国宏桥，指其由筹备上市开始已“造假数”，隐瞒逾200亿元人民币成本支出，过去九年实际盈利较其声称的少逾51%；宏桥急泻最多近10%后停牌。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。