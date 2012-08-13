〔中国汇市〕人民币收盘微跌,中间价探逾八个月新低缩窄与成交区间差距(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 人民币收于微跌,主要区间未有明显变化
* 人民币中间价创逾八个月新低,缩减与盘中差距
* 8月以来人民币中间价走势疲软
* 央行或有适当放松汇价贬值管控,以促出口意图
路透上海8月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘微跌,主要成交则依旧维持在6.35元-6.36元区间.另外,随着8月以来人民币中间价的不断下行,尤其今日创出逾八个月低点后,央行指导价与盘中成交差距较前期已明显缩窄.
交易员并称,中国7月经济数据不佳,而欧元区前景也不甚明朗,因此总的来说,下半年看多美元预期较为集中,人民币或因此继续承压.
以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3616 6.3565 6.3627 6.3456 6.3447 6.3600
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为,8月以来人民币中间价出现走弱态势,或因7月"出口比较差,央行可能有放松(控制人民币贬值)的姿态."
中国7月工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.[ID:nSB1716590]而7月贸易数据亦不乐观,中国7月出口同比增长1.0%,大幅逊于路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,亦远逊于预期的7.2%.
上海一银行交易员也表示,近期人民币中间价的走低,或显示出央行有借此支持出口意图.同时,中间价的"回归",令其与主要成交区间的差距亦不断缩减.
自今年6月起,因央行设定过高的人民币中间价,导致其与盘中成交明显脱离,多日点差达到500-600基点,盘中成交价并一度触及过1%的日间交易区间下限.不过8月至今,二者的点差,已从近500基点,缩窄至100-200点间.
至于人民币未来走势,他们都预期将较为疲弱.刘东亮并预计,如果中国经济情况不能改善,而美元则有作为避险货币支撑,下半年人民币跌破6.4元亦非难事,甚至不排除滑落至6.45元-6.50元区间的可能.
以下为北京时间17:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4230/80 6.4240
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3645/65 6.3600
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,135点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4751元.
东京汇市欧元兑美元周一小涨,得益于投资者憧憬欧洲央行很快将采取行动,缓解欧元区主权债务危机.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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