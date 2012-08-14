(重温稿)〔台湾货币市场〕短率高档向下松动,存单到期量大且银行短钱充裕

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 存单到期量大且短钱充裕
* 拆款和短票利率高档向下松动
记者 李盈蒨
路透台北8月13日电--台湾银行间短期利率周一向下松动,因央行存单到期量大,给予银行间调度余裕,拆款利率高位小幅下滑,短票利率也略有松动.不过,交易商表示,仍见少数资金分配不均情形,短期利率波动幅度可能受限.
资金调度人士表示,上半旬央行存单到期量大,尽管央行存单也多能到期续作,但仍以30天期存单冲销为主,市场短钱相当充沛,使得外商银行有长天期资金配置需求,加之部分票券商亦面临交易券的补券压力,令本期国库券得标贴现率下探至0.78%.
"市场很松加上发行金额不多,僧多粥少的情况下,利率又下来."一位票券商交易人士称.
大型公股行库主管指出,因月中之前市场并无特别紧缩因素,预料宽松市况将可继续维持,直至下旬银行间调度转趋保守,市况可能较为紧张.
央行代财政部标售364天期国库券,其决标贴现率为0.78%.央行表示,标售结果加权平均投标贴现率为0.749%,得标区间为0.7-0.78%.银行业得标比重70.5%、票券业29.5%、证券业及保险业并无得标.[ID:nST0538495]
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.386%,上日收在0.385%;区间则落在0.295-0.55%,上日报0.295-0.60%.
一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.63%,同于上日.
**短票利率略松动**
短票方面,票券商指出,发票量持续清淡,藉由一般企业及拆款资金即能满足资金需求,与银行承作交易甚少;不过,银行资金犹多仍有去化压力,令短票成交利率略向下松动.
银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,上日在0.82%;与大型行库成交利率偏高,落在0.83-0.85%.
台湾央行周一共发行3,902.5亿台币存单,相较存单到期金额4,002.5亿,存单发行余额减少100亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共1兆2,598.9亿台币,接下来依序为周二307亿、周三4,470亿、周四1,132.9亿及周五2,686.5亿.周二(14日)另有364天期的财101-5期国库券交割,金额为200亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为37亿台币;累计超额准备为1,768亿台币,加计前期1%的超额准备为3,210亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率持平.由于市场并无特别紧缩因素,到期续做颇为顺畅,投信端持续有找券需求,但对象主要集中在收益偏高的公司债.
资金调度人士表示,下半周公司债及金融债发行频繁,投信和寿险可能因应交割而陆续走钱,然整体资金供应仍显充足,应不至于带动RP利率上扬,预估本周成交利率将维持在既有区间小幅波动.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
交易商统计,本周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)
--审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。