(重温稿)〔台湾货币市场〕短率高档向下松动,存单到期量大且银行短钱充裕

* 存单到期量大且短钱充裕

* 拆款和短票利率高档向下松动

记者 李盈蒨

路透台北8月13日电--台湾银行间短期利率周一向下松动,因央行存单到期量大,给予银行间调度余裕,拆款利率高位小幅下滑,短票利率也略有松动.不过,交易商表示,仍见少数资金分配不均情形,短期利率波动幅度可能受限.

资金调度人士表示,上半旬央行存单到期量大,尽管央行存单也多能到期续作,但仍以30天期存单冲销为主,市场短钱相当充沛,使得外商银行有长天期资金配置需求,加之部分票券商亦面临交易券的补券压力,令本期国库券得标贴现率下探至0.78%.

"市场很松加上发行金额不多,僧多粥少的情况下,利率又下来."一位票券商交易人士称.

大型公股行库主管指出,因月中之前市场并无特别紧缩因素,预料宽松市况将可继续维持,直至下旬银行间调度转趋保守,市况可能较为紧张.

央行代财政部标售364天期国库券,其决标贴现率为0.78%.央行表示,标售结果加权平均投标贴现率为0.749%,得标区间为0.7-0.78%.银行业得标比重70.5%、票券业29.5%、证券业及保险业并无得标.[ID:nST0538495]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.386%,上日收在0.385%;区间则落在0.295-0.55%,上日报0.295-0.60%.

一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.63%,同于上日.

**短票利率略松动**

短票方面,票券商指出,发票量持续清淡,藉由一般企业及拆款资金即能满足资金需求,与银行承作交易甚少;不过,银行资金犹多仍有去化压力,令短票成交利率略向下松动.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,上日在0.82%;与大型行库成交利率偏高,落在0.83-0.85%.

台湾央行周一共发行3,902.5亿台币存单,相较存单到期金额4,002.5亿,存单发行余额减少100亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆2,598.9亿台币,接下来依序为周二307亿、周三4,470亿、周四1,132.9亿及周五2,686.5亿.周二(14日)另有364天期的财101-5期国库券交割,金额为200亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为37亿台币;累计超额准备为1,768亿台币,加计前期1%的超额准备为3,210亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持平.由于市场并无特别紧缩因素,到期续做颇为顺畅,投信端持续有找券需求,但对象主要集中在收益偏高的公司债.

资金调度人士表示,下半周公司债及金融债发行频繁,投信和寿险可能因应交割而陆续走钱,然整体资金供应仍显充足,应不至于带动RP利率上扬,预估本周成交利率将维持在既有区间小幅波动.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

交易商统计,本周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)