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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 18:22 BJT

〔东南亚股市〕多数小涨,印尼收低

路透8月13日电---东南亚股市周一多数小幅收高,因冀望经济前景趋弱可能在全球掀起新一轮政策刺激浪潮.但对经济迟滞的忧虑限制了涨幅,印尼股市逊于该地区整体表现.

经济忧虑还使交易量下滑,投资者守在场边等候美国7月零售销售和消费者物价数据,以及欧元区第二季国内生产总值(GDP),以寻找方向.

新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.35%,菲律宾股市.PSI收高0.16%,越南股市.VNI收高0.14%.

马来西亚股市.KLSE上涨0.1%,收在纪录高点附近.

印尼股市.JKSE逆势下跌0.9%,金融股领跌.

泰国股市.SETI周一因假期休市.

1018GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3064.81 10.61 +0.35 +15.81 2646.35

马来西亚 .KLSE 1646.32 0.96 +0.06 +7.55 1530.73

印尼 .JKSE 4102.53 -39.03 -0.94 +7.34 3821.99

菲律宾 .PSI 5271.78 8.43 +0.16 +20.58 4371.96

越南 .VNI 426.17 0.61 +0.14 +21.23 351.55

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(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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