〔东南亚股市〕多数小涨,印尼收低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月13日电---东南亚股市周一多数小幅收高,因冀望经济前景趋弱可能在全球掀起新一轮政策刺激浪潮.但对经济迟滞的忧虑限制了涨幅,印尼股市逊于该地区整体表现.
经济忧虑还使交易量下滑,投资者守在场边等候美国7月零售销售和消费者物价数据,以及欧元区第二季国内生产总值(GDP),以寻找方向.
新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.35%,菲律宾股市.PSI收高0.16%,越南股市.VNI收高0.14%.
马来西亚股市.KLSE上涨0.1%,收在纪录高点附近.
印尼股市.JKSE逆势下跌0.9%,金融股领跌.
泰国股市.SETI周一因假期休市.
1018GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3064.81 10.61 +0.35 +15.81 2646.35
马来西亚 .KLSE 1646.32 0.96 +0.06 +7.55 1530.73
印尼 .JKSE 4102.53 -39.03 -0.94 +7.34 3821.99
菲律宾 .PSI 5271.78 8.43 +0.16 +20.58 4371.96
越南 .VNI 426.17 0.61 +0.14 +21.23 351.55
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(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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