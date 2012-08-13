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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕8月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 206.1 40 203.0 6

* 9月 207.0 69 205.2 20

*10月 209.6 173 206.9 23

*11月 210.7 106 208.1 60

*12月 212.6 561 209.6 175

* 1月 213.9 3147 211.1 1105

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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