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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 18:17 BJT

〔亚洲橡胶〕8月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月14日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 198.1 52 197.0 11

* 9月 200.1 83 200.9 3

*10月 202.6 159 203.5 3

*11月 204.4 238 205.0 13

*12月 206.4 865 206.8 44

* 1月 207.6 5541 207.9 994

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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