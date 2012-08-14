中国外交部称叙利亚总统特使将访华

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月13日电---中国外交部发言人秦刚周一表示，叙利亚总统特使夏班（Bouthaina Shaaban）将于周二抵华进行访问。
中国外交部在声明中称，夏班访华期间将会见中国外交部长杨洁篪。中国外交部还表示，中方也在考虑近期邀请叙利亚有关反对派组织访华。
“为推动叙利亚问题的政治解决，中方一直在积极、平衡做叙利亚政府和反对派工作。”秦刚在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。