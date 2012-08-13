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货币新闻 | 2012年 8月 13日 星期一 19:29 BJT

〔英国个股〕渣打考虑和解对其为伊朗洗钱的指控--消息

路透纽约/伦敦8月13日电---知情人士表示,英国渣打银行(STAN.L)急于在数日内就隐藏与伊朗交易的指控达成和解,预定周一和美国监管机构重启谈判.

消息人士对路透称,这家银行的美国法律部门已经与监管机构商讨罚金数额,显示在周三最终期限前情势取得进展.

分析师上周表示,渣打银行可能会被迫支付最高达10亿美元的罚金,不过有猜测认为罚金可能会更高.

美国纽约州金融服务部(DFS)此前指责渣打协助伊朗洗钱2,500亿美元.[ID:nSB1710874]

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