〔英国个股〕渣打考虑和解对其为伊朗洗钱的指控--消息

瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
路透纽约/伦敦8月13日电---知情人士表示,英国渣打银行(STAN.L)急于在数日内就隐藏与伊朗交易的指控达成和解,预定周一和美国监管机构重启谈判.
消息人士对路透称,这家银行的美国法律部门已经与监管机构商讨罚金数额,显示在周三最终期限前情势取得进展.
分析师上周表示,渣打银行可能会被迫支付最高达10亿美元的罚金,不过有猜测认为罚金可能会更高.
美国纽约州金融服务部(DFS)此前指责渣打协助伊朗洗钱2,500亿美元.[ID:nSB1710874]
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
--沽空机构Emerson Analytics狙击中国宏桥，指其由筹备上市开始已“造假数”，隐瞒逾200亿元人民币成本支出，过去九年实际盈利较其声称的少逾51%；宏桥急泻最多近10%后停牌。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。