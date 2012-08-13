〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受累于获利了结和库存增加

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月13日电---马来西亚棕榈油期货周一重挫至近十个月低位,反映了谷物和油籽市场的下跌,因为交易商对美国旱情驱动的涨势进行获利了结,而且当地库存增加亦令人气承压.
美国农业部周五晚些时候公布的月度供需报告预计,大豆产量下降,这些许利好棕榈油,但交易商称,市场已考虑到产量预估将下调.
市场仍预计,产量改善及需求黯淡会把马来西亚7月棕榈油库存水平推升至近两百万吨的五个月高位.
马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标10月棕榈油期货FCPOc3一度下跌近2%,至2,825马币(林吉特),为去年10月20日以来首见.该合约结算价下跌0.4%,至2,871林吉特.
棕榈油期货上周累计下跌1.2%,为连续第五周录得跌幅.
总成交量为29,649口,仅略低于平时30,000口的水平.
路透市场分析师王涛称,技术层面来看,棕榈油期货将重新测试2,838林吉特处的支撑位,若跌穿该水准,将触发跌至2,760林吉特的跌势.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)