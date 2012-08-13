〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受累于获利了结和库存增加

路透新加坡8月13日电---马来西亚棕榈油期货周一重挫至近十个月低位,反映了谷物和油籽市场的下跌,因为交易商对美国旱情驱动的涨势进行获利了结,而且当地库存增加亦令人气承压.

美国农业部周五晚些时候公布的月度供需报告预计,大豆产量下降,这些许利好棕榈油,但交易商称,市场已考虑到产量预估将下调.

市场仍预计,产量改善及需求黯淡会把马来西亚7月棕榈油库存水平推升至近两百万吨的五个月高位.

马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标10月棕榈油期货FCPOc3一度下跌近2%,至2,825马币(林吉特),为去年10月20日以来首见.该合约结算价下跌0.4%,至2,871林吉特.

棕榈油期货上周累计下跌1.2%,为连续第五周录得跌幅.

总成交量为29,649口,仅略低于平时30,000口的水平.

路透市场分析师王涛称,技术层面来看,棕榈油期货将重新测试2,838林吉特处的支撑位,若跌穿该水准,将触发跌至2,760林吉特的跌势.(完)