〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差跌至逾一周低点

路透新加坡8月13日电---亚洲燃料油互换市场周一走弱,即将成为即期的9月/10月跨月价差放量下滑,跌至一周半以来的最低.

至0830GMT亚洲收盘,9月/10月跨月价差下跌0.13美元至每吨2.88美元.路透数据显示至少有37万吨在ICE平台上成交.9月/10月合约将在周四成为即期合约.

9月固定价格互换合约的成交也很活跃,至少有14.5万吨换手.

在实货市场上,180-cst和380-cst燃料油的现货升水双双小升至两日高位.180-cst燃料油升水小升0.10美元至每吨较新加坡现货报价升水2.90美元.380-cst燃料油升水小升0.35美元至每吨较新加坡现货报价升水2.70美元.

船用燃料油升水持稳于每吨7.00美元上方.

官方数据显示,7月新加坡船用燃料油销售小增0.2%至约366万吨的两个月高位.

(跳一段)贸易商表示,8月销量可能会低一些,因来自西方的船货中缺乏符合规格的船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 667.80 1.00 0.15 666.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN 665.30 11.10 1.70 654.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 673.00 11.00 1.66 662.00

380CST船用燃料油升水 7.70 -0.10 -1.28 7.80

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.90 0.10 3.57 2.80

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.70 0.35 14.89 2.35 (完)