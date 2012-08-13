〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差跌至逾一周低点

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月13日电---亚洲燃料油互换市场周一走弱,即将成为即期的9月/10月跨月价差放量下滑,跌至一周半以来的最低.
至0830GMT亚洲收盘,9月/10月跨月价差下跌0.13美元至每吨2.88美元.路透数据显示至少有37万吨在ICE平台上成交.9月/10月合约将在周四成为即期合约.
9月固定价格互换合约的成交也很活跃,至少有14.5万吨换手.
在实货市场上,180-cst和380-cst燃料油的现货升水双双小升至两日高位.180-cst燃料油升水小升0.10美元至每吨较新加坡现货报价升水2.90美元.380-cst燃料油升水小升0.35美元至每吨较新加坡现货报价升水2.70美元.
船用燃料油升水持稳于每吨7.00美元上方.
官方数据显示,7月新加坡船用燃料油销售小增0.2%至约366万吨的两个月高位.
(跳一段)贸易商表示,8月销量可能会低一些,因来自西方的船货中缺乏符合规格的船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 667.80 1.00 0.15 666.80
现货380CST燃料油 FO380-SIN 665.30 11.10 1.70 654.20
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 673.00 11.00 1.66 662.00
380CST船用燃料油升水 7.70 -0.10 -1.28 7.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.90 0.10 3.57 2.80
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.70 0.35 14.89 2.35 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)