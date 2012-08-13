瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
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上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
最近，铁矿石价格在持续上涨后有所调整。目前，下游旺季来临，叠加供给侧改革深化，钢铁市场景气度回升。随着钢企开工率企稳，补库需求会对铁矿石价格产生较强支撑，预计铁矿石价格强势难改。