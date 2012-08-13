〔印度经济〕央行总裁称通胀率在央行放心水准之上

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透印度特里凡得琅8月13日电---印度央行总裁苏巴拉奥周一重申对通胀的担忧,称通胀率仍在央行感到放心的水准之上.其还称,即便供应冲击引发通胀,但货币政策仍是第一道防线.
苏巴拉奥表示,批发物价涨幅高企,其指的是6月数据.上个月公布的数据显示,印度6月批发物价较上年同期上涨7.3%.印度定于周二公布7月数据.
这位央行总裁还称,财政赤字也推高通胀率,且表示经济有许多通胀压力,不仅仅是供给因素,需求压力也助推通胀率.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)