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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 21:34 BJT

〔印度经济〕央行总裁称通胀率在央行放心水准之上

路透印度特里凡得琅8月13日电---印度央行总裁苏巴拉奥周一重申对通胀的担忧,称通胀率仍在央行感到放心的水准之上.其还称,即便供应冲击引发通胀,但货币政策仍是第一道防线.

苏巴拉奥表示,批发物价涨幅高企,其指的是6月数据.上个月公布的数据显示,印度6月批发物价较上年同期上涨7.3%.印度定于周二公布7月数据.

这位央行总裁还称,财政赤字也推高通胀率,且表示经济有许多通胀压力,不仅仅是供给因素,需求压力也助推通胀率.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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