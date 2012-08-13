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货币新闻 | 2012年 8月 13日 星期一 21:58 BJT

〔全球农业〕2012/13年度俄乌拉尔和西伯利亚谷物收成料因旱下滑20-30%--预测

路透莫斯科8月13日电---俄罗斯国家农业天气预报机构周一表示,乾旱料将令西伯利亚和乌拉尔2012/13作物年的谷物收成下滑20-30%.(完)

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