〔全球农业〕2012/13年度俄乌拉尔和西伯利亚谷物收成料因旱下滑20-30%--预测

瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
路透莫斯科8月13日电---俄罗斯国家农业天气预报机构周一表示,乾旱料将令西伯利亚和乌拉尔2012/13作物年的谷物收成下滑20-30%.(完)
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
--沽空机构Emerson Analytics狙击中国宏桥，指其由筹备上市开始已“造假数”，隐瞒逾200亿元人民币成本支出，过去九年实际盈利较其声称的少逾51%；宏桥急泻最多近10%后停牌。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。