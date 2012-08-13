美国各类经济指标总览--2012/8/13

瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(7月) 8.2(6月)
非农业就业岗位(万) 增加16.3(7月) 增加6.4(6月)
平均时薪(%) +0.1(7月) +0.3(6月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(6月) -0.3(5月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
实质所得(%) +0.5(6月) +0.1(5月)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(6月) -1.0(5月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.5(第二季初值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季初值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) -0.5(6月) -0.2(5月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.4(6月) -0.2(5月修正值)
产能利用率(%) 78.9(6月) 78.7(5月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.1(8月4日当周) 36.7(7月28日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字696(7月) 赤字600(6月)
领先指标(%) -0.3(6月) +0.4(5月修正值)
个人所得(%) +0.5(6月) +0.3(5月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(6月) -0.2(5月)
消费者信贷(亿美元) 增加64.6(6月) 增加167(5月修正值)
企业库存(%) +0.3(5月) +0.3(4月修正值)
建筑支出(%) +0.4(6月) +1.6(5月修正值)
消费者信心 65.9(7月) 62.7(6月修正值)
房屋开工(万户) 76.0(6月) 71.1(5月修正值)
建筑许可(万户) 75.5(6月) 78.4(5月修正值)
成屋销售(万户) 437(6月) 462(5月修正值)
新屋销售(万户) 35(6月) 38.2(5月修正值)
工厂订单(%) -0.5(6月) +0.5(5月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(6月修正值) +1.5(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.6(7月) 52.1(6月)
供应管理协会制造业指数 49.8(7月) 49.7(6月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.7(第二季初值) +5.6(第一季修正值)
非农业生产率(%) +1.6%(第二季初值) -0.5%(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 田建华;审校 母红
上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
最近，铁矿石价格在持续上涨后有所调整。目前，下游旺季来临，叠加供给侧改革深化，钢铁市场景气度回升。随着钢企开工率企稳，补库需求会对铁矿石价格产生较强支撑，预计铁矿石价格强势难改。