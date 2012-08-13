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市场报道 | 2012年 8月 13日 星期一 22:16 BJT

〔美国热股〕Barnes&Noble盘初下挫,昨日决定降价迎接开学季并应对竞争

路透8月13日电---Barnes&Noble(BKS.N)周日下调三个型号的Nook电子书和平板设备价格,以迎接即将到来的返校高峰期,另外,市场臆测竞争对手亚马逊即将推出其平板电脑Kindle Fire的新版本.

Barnes&Noble周一盘初下跌1.54%,报14.09美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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