〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走软,市场静待英国数据

* 英镑/普涨的欧元走低

* 英国CPI数据将于周二公布,可能增加英央行进一步放松政策的机率

* 英镑兑美元触及两周高位

路透伦敦8月13日电---英镑兑欧元周一走低,因预计本周公布的数据将提振英国央行进一步放宽政策以支撑疲弱经济的可能性.

但英镑兑普跌的美元升至两周高位,因预期欧洲央行不久将采取行动,压低西班牙和意大利借贷成本,进而遏制欧债危机,致使对美元的避险需求减少.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.5%,报0.7870英镑,在上周跌至0.78285英镑后反弹.当日,英国央行总裁金恩的讲话打消了央行将降息的臆测.

英镑兑美元GBP=D4上扬0.1%,至1.5717美元的高位,为7月底以来最高.尾盘报1.5701美元.

本周英国将公布大量数据,周二将公布CPI通胀数据.预计7月通胀年率将从6月的2.4%回落至2.3%.

"如果CPI数据不及预期,投资者会预期英国央行将很快选择推出进一步刺激举措,可能在11月前被迫采取行动,"FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks表示.

许多分析师认为,越来越多经济成长迟滞的迹象将迫使英国央行采取行动,可能透过资产购买计划(即量化宽松)向经济注入更多资金.

多数分析师预计,央行将在11月,现有的量化宽松计划到期时行动,也可能更早.

英国本周稍后还将公布失业和零售销售等数据.另外,市场还将密切关注英国央行本月会议记录.(完)

--编译 母红;审校 李军

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