〔欧洲股市〕录得逾一周最差单日表现,经济忧虑再度肆虐拖累市场

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst收跌0.4%,录得8月2日来最大单日跌幅

* 欧元区STOXX 50指数收跌0.3%

* 交易商称,市场下跌是因担忧经济形势和欧元区债务

路透伦敦8月13日电---欧洲股市周一录得逾一周最差单日表现,日内交投清淡,有关全球经济放缓和欧元区债务危机的忧虑打击股票市场,此前市场因预期主要央行将推出新刺激举措而上涨.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%,报1,094.74点--这是自8月2日收低1.2%以来的最大单日降幅.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.3%,报2,415.96点.

成交量低于均值,许多投资者离场观望,因全球主要央行是否准备好提供更多帮助仍不确定.

Ashburton欧洲股票基金经理Richard Robinson表示,他抛售了部分欧洲石油股和瑞典轴承制造商SKF (SKFb.ST)的股票.

"我对短期前景持较为谨慎的看法.在8月底之前,市场走势可能较为震荡,"他说.

瑞士的银行Julius Baer BAER.VX是跌幅最大FTSEurofirst 300成份股,重挫7.4%,因分析师称,该行对美银美林(BAC.N)的美国以外财富管理业务的收购出价可能过高.

ING IM的高级股市策略师Patrick Moonen表示,他预计欧洲股市在9月前将呈横盘走势,投资者预计,届时欧洲央行推出新一轮刺激举措的时间将更加明确.

英国富时100指数.FTSE微跌0.26%,报5,831.88点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.5%,报6,909.68点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.27%,报3,426.41点.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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