〔欧元债市〕西班牙短期公债收益率上扬,投资者怀疑ECB近期是否买债

* 西班牙两年期公债收益率上涨,因市场对欧洲央行干预产生怀疑

* 问题是ECB将在多久之后重新启动公债购买计划

* 德债保持区间波动,等待欧美经济数据

路透伦敦8月13日电---短期西班牙政府公债收益率周一上扬,此前投资者再度评估欧洲央行(ECB)重拾公债购买计划的可能性,认为眼下预期干预行动还为时过早.

上周欧洲央行暗示,料将重启公债购买来推低西班牙和意大利等国的公债收益率.西班牙和意大利面临着让投资者以政府能够承受的收益率水准买入公债的难题.

这引发了短期西班牙公债上涨,投资者预期欧洲央行将开始购买大规模公债,故而买入仍相对低廉的债券.

不过,欧洲央行表示只会在问题国家向欧元区救助基金正式申请救助、并接受一定程度的财政监督时才会干预.西班牙似乎试图尽可能地抵制财政监督.

西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB自超过7%水准下挫,上周一度低至3.2%,但由于疑虑犹存,故有所反弹.今日该收益率上涨18个基点,报4.24%.

法国兴业银行分析师Ciaran O'Hagan表示,他认为两个月内持有短期西班牙公债具有投资价值,因为欧洲央行仍有可能采取干预措施.但他表示,不确定性意味着,公债价格或有可能在近期进一步下跌.

德债期货FGBLc1下跌25个跳动点,报143.15,稍早未能升穿近期波动区间142.17-143.66的顶部.

本周无公债标售计划,因此包括欧元区第二季国内生产总值(GDP)预估和7月通胀率的经济数据将会左右价格走势,因投资者试图评定欧洲和美国经济放缓的程度.

9月6日的欧洲央行政策会议和9月12日德国宪法法院裁决欧元区救助基金合法性将是未来主要事件,届时也会给予市场新的指引.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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