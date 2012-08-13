〔英国债市〕英债追随德债走势自六日高位回落,投资者冒险情绪恢复

路透伦敦8月13日电---英国公债周一自六日高位回落,之前德国公债下挫,因投资者的风险意愿有所抬头.

9月英债期货FLGU2收低26个跳动点,报120.94,远离盘中稍早触及的六日高点121.50,走势与德债FGBLU2一致.

Investec固定收益分析师Elisabeth Afseth表示,"公债市场有点假期观望气氛.如果欧元区二线国家消息略好于预期,都可能推升包括英国公债在内的避险公债收益率."

Afseth补充道,希腊国内生产总值(GDP)萎缩程度小幅低于预期,此外意大利一年期公债标售获良好追捧.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR上涨2个基点,报1.56%,较可比德债利差日内变动不大,报16个基点.

短期英债表现好于长期债券,这在市场下跌中较为罕见.

摩根士丹利固定收益分析师Anthony O'Brien称,这可能是由于市场为周四将标售的15亿英镑(23.5亿美元)规模、票息为4.5%、2034年到期的公债GBT4H34=腾出空间.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一在金融时报发表的文章中表示,他认为英国央行应通过购买英债之外的其他资产来达到刺激目的.

本周其它主要英国经济数据包括周二公布的7月通胀数字,预计将进一步跌至2.3%.6月时英国消费者物价指数(CPI)曾大幅下降.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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