〔金属期市〕期铜连跌四日,投资者期待刺激政策

* 期铜收低1.3%,日本第二季GDP增幅逊于预期

* 9月金属需求增长料放缓

* 市场关注:周二公布的美国7月零售销售数据

路透纽约/伦敦8月13日电---期铜周一连续第四个交易日下滑,因市场持续担心全球经济低迷现状及其对近期需求前景的影响,令整体工业金属市场下跌.

期铜下挫超过1%,跌幅在工业金属中居前.此前有数据显示,日本第二季国内生产总值(GDP)增长低于预期.

自5月初以来,期铜价格已经下滑了12%,因受投资者不断担心主要消费地中国、欧元区和美国经济前景恶化所致.

不过,迹象显示,全球经济成长疲弱,投资者预期央行将推出刺激措施,这帮助限制了期铜跌幅,使得价格自5月中迄今陷入每吨7,200美元(3.25美元/磅)-7,800美元(3.55美元/磅)的交投区间.

"中国将很快下调存款准备金率和利率,我认为这只是时间问题,或许在西班牙将向欧洲央行(ECB)提出救助申请前一到两周."

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2跌3.90美分,结算价报每磅3.3535美元,盘中交投区间介于3.3420-3.4020美元.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘时段,COMEX成交量在接近55,000口,较30日均值高出逾20%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低95美元,报每吨7,395美元.

分析师称,上周数据显示,中国7月消费者物价指数(CPI)触及30个月低位.工业生产成长则创下三年最慢速度--数据足以促使北京政府出台更多政策行动.

中国实货铜市场令价格进一步承压,周一的官方数据显示,7月中国精炼铜产量较前月下滑6.8%,至48.3万吨[ID:nEMS25JVVR],因库存庞大和需求疲弱促使冶炼商降低产量.

三个月期锡CMSN3收低1%,报每吨17,700美元.

其它金属方面,LME期铝CMAL3收低14美元,报每吨1,867美元.期镍CMNI3下滑25美元,报每吨15,375美元,之前触及三年新低15,247美元.期锌跌16美元,报1,819美元.期铅CMPB3下跌25美元,收在每吨1,867美元.

以下为1736 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 334.75 -4.50 -1.33 343.60 -2.58

LME期铝 1856.50 -24.50 -1.30 2020.00 -8.09

LME期铜 7390.00 -100.00 -1.34 7600.00 -2.76

LME期铅 1856.50 -35.50 -1.88 2035.00 -8.77

LME期镍 15375.00 -25.00 -0.16 18710.00 -17.82

LME期锡 17700.00 -175.00 -0.98 19200.00 -7.81

LME期锌 1819.00 -16.00 -0.87 1845.00 -1.41

上海期铝 15400.00 -30.00 -0.19 15845.00 -2.81

上海期铜 54620.00 -110.00 -0.20 55360.00 -1.34

上海期锌 14590.00 -45.00 -0.31 14795.00 -1.39

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=