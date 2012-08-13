〔全球金市〕金价回落,市场对主要央行是否采取刺激行动存疑

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
* 对主要央行再推刺激举措的疑虑引发抛售
* 美国股市和商品市场走低令金价承压
* 黄金-铂金溢价接近230美元附近的历史高位
路透纽约8月13日电---金价周一回落,各国央行是否采取进一步举措提振经济的不确定性犹存,促使投资者在上周上扬后锁定获利.
今日公布的数据显示,日本经济在4-6月仅扩张0.3%,仅为预期升幅的一半,引发对全球经济成长劲道的疑虑.数据公布后,金价回落.另外,美国股市走低,以及商品市场回落也拖累金价走低.
金价在过去三个月中陷于区间内,因主要央行是否再推刺激举措提振经济的前景不明.
不过,多数华尔街经济学家预计,美国联邦储备理事会(FED,美联储)今年将推出进一步举措刺激经济成长,多数认为最早将在9月行动.部分分析师预计,美联储主席贝南克将于8月31日在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行年会上暗示可能放宽政策.
1743 GMT,现货金价XAU=回落0.7%,报每盎司1,608.29美元,盘中高见1,625.21美元.上周收涨1%.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2结算价收跌10.20美元,报1,612.60美元.根据路透初步数据,今天收盘时成交量可能不及30日均值.
其他金属方面,现货白银XAG=跌1%,报27.80美元,现货铂金XPT=跌0.7%,至1,383.49美元,现货钯金XPD=挫1.3%,报570.10美元.
周一,铂金较黄金贴水徘徊在每盎司230美元附近,这是很少见的情况,接近前一交易日触及的纪录水平.通常,铂金价格远高于黄金价格.
------------------------------1743 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1612.60 -10.20 -0.6 1609.70 1628.20 84,230
COMEX白银期货 SIN2 27.767 -0.295 -1.1 27.685 28.150 24,108
COMEX铂金期货 PLN2 1392.80 -7.10 -0.5 1385.90 1404.20 4,805
COMEX钯金期货 PAU2 574.70 -7.50 -1.3 572.25 582.95 1,389
现货金 XAU= 1608.29 -11.15 -0.7 1607.95 1625.21
现货银 XAG= 27.800 -0.280 -1.0 27.770 28.200
现货铂金 XPT= 1383.49 -9.41 -0.7 1389.00 1403.00
现货钯金 XPD= 570.10 -7.60 -1.3 575.52 581.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7628港元) 美股道琼工业指数周三收高303.31点，或1.46%，报21,115.55 点。史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演 说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.970 0.24 1727