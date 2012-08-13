〔全球金市〕金价回落,市场对主要央行是否采取刺激行动存疑

* 对主要央行再推刺激举措的疑虑引发抛售

* 美国股市和商品市场走低令金价承压

* 黄金-铂金溢价接近230美元附近的历史高位

路透纽约8月13日电---金价周一回落,各国央行是否采取进一步举措提振经济的不确定性犹存,促使投资者在上周上扬后锁定获利.

今日公布的数据显示,日本经济在4-6月仅扩张0.3%,仅为预期升幅的一半,引发对全球经济成长劲道的疑虑.数据公布后,金价回落.另外,美国股市走低,以及商品市场回落也拖累金价走低.

金价在过去三个月中陷于区间内,因主要央行是否再推刺激举措提振经济的前景不明.

不过,多数华尔街经济学家预计,美国联邦储备理事会(FED,美联储)今年将推出进一步举措刺激经济成长,多数认为最早将在9月行动.部分分析师预计,美联储主席贝南克将于8月31日在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行年会上暗示可能放宽政策.

1743 GMT,现货金价XAU=回落0.7%,报每盎司1,608.29美元,盘中高见1,625.21美元.上周收涨1%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2结算价收跌10.20美元,报1,612.60美元.根据路透初步数据,今天收盘时成交量可能不及30日均值.

其他金属方面,现货白银XAG=跌1%,报27.80美元,现货铂金XPT=跌0.7%,至1,383.49美元,现货钯金XPD=挫1.3%,报570.10美元.

周一,铂金较黄金贴水徘徊在每盎司230美元附近,这是很少见的情况,接近前一交易日触及的纪录水平.通常,铂金价格远高于黄金价格.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1612.60 -10.20 -0.6 1609.70 1628.20 84,230

COMEX白银期货 SIN2 27.767 -0.295 -1.1 27.685 28.150 24,108

COMEX铂金期货 PLN2 1392.80 -7.10 -0.5 1385.90 1404.20 4,805

COMEX钯金期货 PAU2 574.70 -7.50 -1.3 572.25 582.95 1,389

现货金 XAU= 1608.29 -11.15 -0.7 1607.95 1625.21

现货银 XAG= 27.800 -0.280 -1.0 27.770 28.200

现货铂金 XPT= 1383.49 -9.41 -0.7 1389.00 1403.00

现货钯金 XPD= 570.10 -7.60 -1.3 575.52 581.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=