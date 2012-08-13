〔美国股市〕ADR回落,投资者选择对近期涨势获利了结

路透纽约8月13日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,投资者在市场升至三个月高位后获利了结.

能源和材料类等景气循环类股领跌,它们亦是近期涨势的最大受益者.此前市场上涨是因预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)和欧洲央行(ECB)将采取新措施提振成长.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.49%,收在123.52点,上周五时收在5月初迄今高位,且是六个交易日内的第五天上涨.标普500指数.SPX周一收低0.13%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.34%,亚洲ADR指数.BKAS下挫0.65%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌0.96%.

日本公布第二季国内生产总值(GDP)成长0.3%,仅是预估水准的一半.亚洲ADR下跌.

中国股市沪综指.SSEC周一收挫1.5%,为7月16日以来最差单日表现,投资者对上周涨势了结获利.欧洲股市收低0.4%.

交投最为活跃的个股中,澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BHP.N)下跌0.94%,报69.25美元.中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)跌1.23%,报203.00美元.中国铝业(ACH.N)重挫3.55%,报10.61美元.Petroleo Brasil(PBR.N)跌0.46%,报21.88美元.

分众传媒控股FMCN.O大涨8.85%,报25.45美元.此前该公司收到一银团发出的报价.银团中包括执行长和私募股权机构凯雷投资集团CYL.UL.交易估值为34.9亿美元.

中国鸽瑞高级材料集团CHOP.O跌6.76%,报2.07美元.此前下调全年获利和营收财测.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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