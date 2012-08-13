更正:〔国际油市〕布兰特原油期货因供应忧虑上扬,但经济担忧限制涨幅

(更正:正文第二段译文有误,应为"美国原油期货连跌第二日",而非"美国原油期货连涨第二日")

* 北海原油产量下降,中东紧张局势支撑油价

* 布兰特较美国原油溢价接近每桶21美元

* 布兰特原油逆价差触及年内高位,显示供应吃紧

* API周二公布库存数据

路透纽约8月13日电---布兰特原油期价周一上扬,走势震荡,触及三个月峰值,因担忧北海供应,以及中东紧张局势,而对全球经济放缓的忧虑限制涨幅.

美国原油期货连跌第二日,美国股市在六日连涨后走低,受累于数据显示,日本第二季经济成长速度仅为预期的一半.

另一份报告显示,希腊经济第二季以6.2%的年率萎缩,也引发对经济成长的忧虑.

稍早,布兰特原油期货跳升逾2%,美国原油期货上扬逾1%,受助于北海供应吃紧和中东紧张局势,其中包括以色列国内对是否对伊拉克核计划实施打击的争论越发激烈.

美元走软扶助油价稍早攀升,加之市场仍寄望于经济成长疲弱的迹象将促使全球主要央行采取行动刺激经济成长.

北海原油产量9月将回落至纪录低位的预期,以及中东供应可能中断的风险扶助布兰特与美国原油溢价盘中升至逾每桶21美元.

上述因素也促使布兰特原油9月合约较近月合约溢价盘中升至年内高位每桶2.02美元.9月合约周四到期.

9月布兰特原油期货LCOc1上扬0.65美元,报每桶113.60美元,为5月3日以来最高结算价.盘中升至5月4日以来最高115.11美元.

美国9月原油期货CLc1下挫0.14美元,结算价报每桶92.73美元,收于100日移动均线切入位92.91美元下方,日高为94.14美元.

成交量低于30日均值.交易商和分析师称,因油价走势摇摆不定.

预计,9月北海原油产量将较8月回落约17%,主要是因Buzzard油田停产维护,导致Forties原油产量下降.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 92.73 -0.14 -0.2% 92.05 94.14 255,771 224,512

10月原油 93.03 -0.12 -0.1% 92.34 94.41 80,308 80,530

9月RBOB汽油 2.9907 -0.0132 -0.4% 2.9872 3.0435 41,637 47,375

10月RBOB汽油 2.8121 0.0061 0.2% 2.8015 2.8476 32,966 34,196

9月取暖油 3.0183 -0.0022 -0.1% 3.0138 3.0572 42,048 51,195

10月取暖油 3.0306 0.0002 0.0% 3.0235 3.0671 25,386 24,002

ICE合约

9月布兰特 113.60 0.65 0.6% 113.09 115.11 144,170 139,046

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 530,027 502,143 533,594 1,471,992 -14,084

汽油 111,881 124,403 133,230 265,551 4,500

取暖油 129,790 124,955 136,612 316,728 2,390 (完)