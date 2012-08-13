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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 03:29 BJT

〔美国热股〕eBay劲扬3%,受7月销售数据提振

路透旧金山8月13日电---eBay(EBAY.O)股价周一劲扬3%并接近多年高位.之前数据显示该公司7月营收强劲.

ChannelAdvisor公布eBay7月客户同店销售较去年同期跳涨28.2%.

eBay股价周一午盘劲扬3.05%,报45.33美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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