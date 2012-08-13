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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 04:07 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉下跌近2%,因技术性卖盘和需求忧虑

路透纽约8月13日电---期棉周一下跌近2%,因技术性卖盘和全球需求前景蒙阴,令市场延续上日跌势.此前美国政府将全球棉花库存预估上调至纪录高位.

分析师表示,美国股市和多数大宗商品市场疲弱,引发棉花投资者担心需求.周一发布的数据显示,日本第二季国内生产总值(GDP)仅成长0.3%,较预估水平低一半,由此有关全球经济复苏力道的怀疑升温.

"随着日内交投的展开,市场开始在技术上承受压力.期棉无法升穿73.46美分的10日平均线.价格停留在该位置下方,短期趋势转为偏空."Knight Futures的Sharon Johnson表示.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2下挫1.33美分,或1.8%,结算价报每磅71.69美分,接近日内低位71.59美分.

以大豆期货领衔的谷物跌势也拖低整个农业大宗商品价格.美国中西部作物种植带天气改善,令作物天气好转,且帮助促成一轮基金结清头寸.

棉花价格在上周五大跌近4%,当时美国农业部(USDA)将棉花结转库存最新预估上调至7,467万包(每包480磅),创下新纪录,较上季度创下的纪录高出10%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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