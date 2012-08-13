〔纽约期市〕ICE期棉下跌近2%,因技术性卖盘和需求忧虑

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
路透纽约8月13日电---期棉周一下跌近2%,因技术性卖盘和全球需求前景蒙阴,令市场延续上日跌势.此前美国政府将全球棉花库存预估上调至纪录高位.
分析师表示,美国股市和多数大宗商品市场疲弱,引发棉花投资者担心需求.周一发布的数据显示,日本第二季国内生产总值(GDP)仅成长0.3%,较预估水平低一半,由此有关全球经济复苏力道的怀疑升温.
"随着日内交投的展开,市场开始在技术上承受压力.期棉无法升穿73.46美分的10日平均线.价格停留在该位置下方,短期趋势转为偏空."Knight Futures的Sharon Johnson表示.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2下挫1.33美分,或1.8%,结算价报每磅71.69美分,接近日内低位71.59美分.
以大豆期货领衔的谷物跌势也拖低整个农业大宗商品价格.美国中西部作物种植带天气改善,令作物天气好转,且帮助促成一轮基金结清头寸.
棉花价格在上周五大跌近4%,当时美国农业部(USDA)将棉花结转库存最新预估上调至7,467万包(每包480磅),创下新纪录,较上季度创下的纪录高出10%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7628港元) 美股道琼工业指数周三收高303.31点，或1.46%，报21,115.55 点。史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演 说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.970 0.24 1727