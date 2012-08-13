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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 04:11 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.29%,Nasdaq指数微升0.05%

路透纽约8月13日电---美国股市周一收盘涨跌互现,道指和标普500指数小幅收跌,因在标普500指数连涨六日后,市场出现一些疲态,加之令人失望的日本经济成长数据再度提醒投资者全球经济面临的阻力.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌38.52点,或0.29%,至13,169.43点;标准普尔500指数.SPX回落1.76点,或0.13%,至1,404.11点.Nasdaq指数.IXIC上扬1.66点,或0.05%,至3,022.52点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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