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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--8月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月13日(一)

2350 - 日本央行公布7月11-12日政策会议纪录

8月14日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议之后召开记者会

0600 - 东燃通用石油(5012.T)公布4-6月财报

0600 - Gree Inc (3632.T)公布4-6月财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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