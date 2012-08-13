澳新经济指标预测--8月14日-8月21日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月13日(一)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.65% -1.50%
(较上年同期) +4.2% +4.4%
8月14日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 7月 -- 负3
企业状况指数 -- 负1
0130 澳洲汽车销售 7月 -- -0.6%
8月15日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +3.7%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.8% +0.9%
(较上年同期) -- +3.6%
8月16日(四)
0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 -- +1.1%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +0.3%
产出物价 -- -0.1%
8月17日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月20日(一)
暂无重要经济数据.
8月21日(二)
暂无重要经济数据. (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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